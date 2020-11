Corona - 272 Neuinfektionen und zwei Todesopfer in Vorarlberg

Zahl der Neuinfektionen entsprach am Samstag dem Niveau von Ende Oktober

In Vorarlberg sind am Samstag 272 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das entsprach dem Niveau von Ende Oktober, seither war die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen und hatte mit 803 Fällen am vergangenen Donnerstag ihren bisherigen Höchstwert erreicht. Da 569 Personen als genesen gemeldet wurden, sank die Zahl der aktiv Infizierten deutlich auf 4.299. Erneut starben zwei Corona-Patienten, die Lage in den Krankenhäusern blieb stabil.

Die Zahl der am oder mit dem Coronavirus Verstorbenen lag damit bei 68 Personen. In den Vorarlberger Spitälern wurden am Samstag 14 Corona-Patienten in den Vorarlberger Spitälern aufgenommen, aber auch 16 Personen wieder entlassen. Damit befanden sich 180 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung, 35 davon - einer mehr als am Freitag - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 16 frei, um zwei mehr als tags zuvor.

Keine Veränderung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter. 117 waren mit dem Coronavirus infiziert, 106 weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.