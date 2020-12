Corona - 285 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

10.654 Menschen aktuell infiziert

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 10.654 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 285 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 27.225 an. Zudem musste Südtirol elf weitere Todesfälle verzeichnen. Damit verstarben bisher mit oder an Covid-19 668 Menschen. Mittels Antigen-Test wurden seit dem Vortag 103 Menschen positiv auf das Virus getestet.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 203 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 22 benötigten eine intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 145 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 26. In Südtirol wurden bisher 339.622 Abstriche untersucht.