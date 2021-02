Corona - 29 Neuinfektionen in Vorarlberg

Vorerst keine weiteren Todesopfer - 414 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert

In Vorarlberg sind am Samstag 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Diesen standen laut Dashboard des Landes 46 Genesungen gegenüber. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten nahm somit um 17 auf 414 Fälle ab. Corona-Todesopfer waren am Samstag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 269 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren mit Stand Sonntagvormittag weiter zwölf von Corona-Patienten belegt, 15 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 32 Corona-Erkrankte stationär betreut. Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, acht weitere in Quarantäne.

Die Zahl der aktiv Infizierten lag auch am Sonntag in allen Gemeinden unter 50. In Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn wurden 48 Infizierte ausgewiesen, in Lustenau 42. 38 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.