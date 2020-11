Corona - 29 Stationen für Lehrer-Massentestungen in NÖ

Probelauf geplant - 1.000 Soldaten zusätzlich im Einsatz

In Niederösterreich werden die Massentestungen von Lehr- und Schulpersonal am 5. und 6. Dezember bei insgesamt 29 Stationen mit knapp 70 Testspuren durchgeführt. In allen Bezirken und Statutarstädten werde es zumindest eine Teststation geben, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Sonntag mit. Die Vorbereitungen würden seit Mitte der Woche laufen, bis 4. Dezember solle noch ein Probelauf durchgeführt werden.

Bei den Testungen, bei denen sich alle Lehrer freiwillig einem Schnelltest unterziehen können, werden rund 1.000 Soldaten zusätzlich im Einsatz sein, sagte Militärkommandant Martin Jawurek.