Corona - 293 Neuinfektionen in Tirol, 679 Genesungen

Zwei weitere Todesfälle - Zahl der Erkrankten in Spitälern und auf Intensivstationen stabil

In Tirol sind im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagfrüh 293 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit 697 standen dem mehr als doppelt so viele Personen gegenüber, die als genesen erklärt wurden. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten und lag bei 5.378, berichtete das Land am Samstag in einer Aussendung. Zwei Personen verstarben im selben Zeitraum mit oder am Coronavirus, die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 324.

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Tirols Spitälern und auf den Intensivstationen blieb stabil. Insgesamt befanden sich 388 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, um zehn mehr als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten unter ihnen stieg ebenfalls um eine Person und lag nun bei 72.

Die meisten Corona-Fälle gab es mit 1.224 erneut im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Bezirke Kufstein und Schwaz mit 1.017 bzw. 866 Infizierten. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 661 Fälle. In Tirol wurden bisher 402.018 Tests durchgeführt.