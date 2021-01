Corona - 3.000 Anmeldungen für Massentests im Bezirk Schwaz

Von 2.534 durchgeführten Tests bisher 29 positiv - Ausgangspunkt der südafrikanischen Virusvariante weiterhin unklar

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Zahlen zu Massentests und Cluster in Münster aktualisiert ---------------------------------------------------------------------

Bei den PCR-Massentests im Tiroler Bezirk Schwaz, die aufgrund der Entdeckung der südafrikanischen Coronavirus-Variante im Bezirk durchgeführt werden, haben sich bis Montagnachmittag über 3.000 Menschen angemeldet. 2.534 Tests wurden seit Sonntag in den drei Teststraßen in Schwaz, Mayrhofen und Fügen durchgeführt, wobei 29 Tests ein positives Ergebnis hervorbrachten, teilte das Land mit.

Indes war weiter unklar, wo die Verbreitung der südafrikanischen Variante ihren Ausgang genommen hatte. "Mit den PCR-Massentestungen im Bezirk Schwaz wollen wir so rasch als möglich einen umfassenden Einblick in das Infektionsgeschehen gewinnen, möglicherweise infizierte Personen finden und ihre Kontaktpersonen bestmöglich ausfindig machen. Nur so können wir eine weitere Verbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation eindämmen", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Die vorliegenden positiven Testergebnisse werden routinemäßig weiteren Analysen hinsichtlich des möglichen Vorliegens einer Mutation unterzogen, hieß es.

Im Bezirk Schwaz leben rund 84.000 Menschen. Sie wurden dazu aufgerufen, sich bis Mittwoch auf das Virus testen zu lassen. Eine Anmeldung ist unter der Gesundheitshotline 1450 oder online (www.tiroltestet.at) möglich.

Bisher wurden in Tirol sieben Fälle der südafrikanischen Virusmutation bestätigt. Fünf davon im Bezirk Schwaz, sowie jeweils ein Fall im Bezirk Innsbruck-Stadt sowie im Bezirk Innsbruck-Land. Außerdem wurde vermutet, dass es Verbindungen zu einem Cluster im Altenwohnheim Münster, der am Montag auf nunmehr 18 Fälle angewachsen ist, sowie zu Infektionen im Bezirkskrankenhaus Schwaz gibt.