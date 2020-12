Corona - 3.585 Personen unterzogen sich in Tirol Antigen-Test

Am Samstag - 21 davon positiv

Am ersten Tag der kostenlosen, dauerhaften Antigen-Tests in Tirol haben sich 3.585 Personen testen lassen. Mit Stand Samstagnachmittag lagen dabei 21 positive Testergebnisse vor, teilte das Land in einer Aussendung mit. Wie bereits bei den Massentests werden auch diese positiven Testergebnisse noch durch eine PCR-Testung überprüft.

Zuvor hatten sich 4.088 Menschen für den Samstag angemeldet, hieß es. Bis 10. Jänner lagen vorerst 32.679 Anmeldungen vor - mehr als die Hälfte davon entfielen auf den 22., 23. und 24. Dezember.

Die Verantwortlichen des Landes zeigten sich mit dem ersten Testtag der Aktion zufrieden und sprach von "zahlreichen Menschen", die sich bei den Teststandorten eingefunden hätten, und einem erfolgreichen Start. Die Bevölkerung in Tirol kann sich an 17 Standorten - darunter die bestehenden Screeningstraßen und mehrere Testbusse - und bei 180 niedergelassenen Ärzten gratis auf das Coronavirus testen lassen.

Die Zahl der Anmeldungen werde laufend beobachtet und entsprechend der vorhandenen Kapazitäten evaluiert und wenn irgendwie möglich erweitert, hieß es. Anmeldungen sind über das Webtool unter www.tiroltestet.at, die Gesundheitshotline 1450 und bei den jeweiligen teilnehmenden Ordinationen, die ebenfalls unter www.tiroltestet.at zu finden sind, möglich.