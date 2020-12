Corona - 30 neue Todesfälle in der Steiermark

18,5 Prozent der steirischen Infizierten sind 45 bis 54 Jahre alt

Die Kommunikation Land Steiermark hat am Freitag erneut über 30 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. In der Grünen Mark waren am Freitag 10.064 Personen aktiv mit Covid-19 infiziert und 25.325 genesen. Insgesamt sind bisher 730 Personen mit oder an dem Virus verstorben. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980. Bis Donnerstagmitternacht wurden 470 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet.

Die meisten der momentan infizierten Steirer sind 45 bis 54 Jahre alt (18,5 Prozent), gefolgt von den 55- bis 64-Jährigen (14,2 Prozent) und den 35 bis 44 Jahre alten Männern und Frauen (13,8 Prozent). Auch 46 Kleinkinder bis zu einem Alter von vier Jahren sind infiziert.