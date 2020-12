Corona - 30 Neuinfektionen im Burgenland

680 aktive Fälle - 63 Covid-19-Patienten im Spital

Im Burgenland sind am Dienstag 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Seit Montag sind 35 Personen neu genesen. Die Zahl der aktiven Fälle sank damit um fünf auf 680, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 63 Covid-19-Patienten behandelt, neun davon intensivmedizinisch. 936 Personen befinden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 56 weniger als am Vortag.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 9.057 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 8.217 gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie starben 160 Personen mit oder an Covid-19.