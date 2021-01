Corona - 300 Ärzte seit Beginn der Epidemie in Italien gestorben

Ärzteverband forderte eindringlich Impfungen

300 Ärzte sind seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Italien gestorben. Davon hätten allein 120 in der zweiten Phase der Epidemie ihr Leben verloren, die im Oktober begonnen hat, berichtete der Präsident des italienischen Ärzteverbands Filippo Anelli. Er forderte von der Regierung die sofortigen Impfung aller Ärzte.

"Wir wollen nicht als Helden bezeichnet werden, doch wir fordern konkrete Schritte zum Schutz unserer Gesundheit. Die Impfung aller Ärzte ist eine Notwendigkeit", so Anelli in einer Presseaussendung am Samstag. Die Berufsgruppe der Ärzte zahle einen "enormen Preis" für die Pandemie.

"In der ersten Phase dachten wir, dass der Tod der Ärzte auf Mangel von Schutzmaterial und -vorkehrungen zurückzuführen sei. Doch Todesfälle von Ärzten wurden auch während der zweiten Phase der Pandemie bis heute registriert. Wir denken, dass die Impfung das beste Schutzmittel ist", so Anelli.

Nach Verzögerungen bei den Lieferungen von Impfdosen des US-Pharmakonzerns Biontech/Pfizer warnte der Präsident der süditalienischen Region Kampanien Vincenzo De Luca indes vor der Gefahr, dass es zu einem Schwarzhandel mit dem Impfstoff komme. Die Kontrollen müssten verschärft werden, forderte De Luca. Bisher seien einige Fälle von Gesundheitspersonal gemeldet worden, das Angehörigen Vorrang bei der Impfung gegeben hätten, obwohl diese nicht zu den Kategorien gehörten, die bei der Impfkampagne Priorität haben.

Angesichts der internationalen Konkurrenz um Corona-Impfstoffe hat der Vatikan erneut eine gerechte Verteilung angemahnt. Es dürfe nicht sein, dass einige Länder auf das Vakzin warten müssten, weil reichere Staaten große Mengen davon aufgekauft hätten, kritisierte die Päpstliche Akademie für das Leben. Das medizinethische Fachinstitut des Vatikan rief Regierungen, die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO nachdrücklich auf, entsprechende Regeln zu präzisieren und umzusetzen.

Nach fünf Wochen kontinuierlichen Wachstums sank die Reproduktionszahl in Italien wieder. Dieser Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt, sei unter die Schwelle von 1,0 und zwar auf 0,97 gesunken, berichtete gestern Italiens Oberstes Gesundheitsinstitut ISS. In Italien ist am Freitag die Zahl der Corona-Toten in 24 Stunden um 472 gestiegen. Am Vortag waren es laut Behördenangaben 521 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 84.674. Die registrierten Neuinfektionen sanken im Vergleichszeitraum von 14.078 auf 13.633.