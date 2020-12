Corona - 304 Neuinfektionen und acht Todesfälle in Kärnten

Allein im Dezember bisher 105 Coronatote

In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 304 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. 249 Infektionen wurden mit einem PCR-Test, 55 mit einem Antigentest festgestellt. Seit Donnerstagfrüh wurden acht weitere Todesfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Kärnten auf 353, allein im Dezember wurden 105 Tote gemeldet. 369 Corona-Patienten wurden mit Stand Freitagfrüh in Krankenhäusern behandelt, 30 von ihnen auf der Intensivstation.

Mit Freitag gab es in 33 Alterswohn- und Pflegeheimen in Kärnten Coronafälle, 211 Mitarbeiter und 464 Bewohner waren infiziert. Wie es vom Landespressedienst weiter hieß, liege die Sieben-Tages-Inzidenz in Kärnten klar über dem Österreichschnitt von 220. Allerdings verzeichne man in Kärnten mit Spittal an der Drau und Völkermarkt zwei Bezirke, in denen die Zahl der Neuinfektionen besonders stark zurückgehe.

Mittlerweile werden an allen Teststraßen in den Bezirkshauptstädten des Landes, bei denen Verdachtsfälle getestet werden, Antigentests angeboten, mit denen Personen mit Symptomen abgestrichen werden. Vor Ort sind auch Mitarbeiter der Behörden, die im Fall eines positiven Schnelltests gleich Absonderungen aussprechen.