Corona - 31 Neuinfektionen und keine neuen Todesfälle im Burgenland

5.192 Personen im Bundesland geimpft

Im Burgenland sind am Sonntag 31 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle blieb laut Koordinationsstab Coronavirus mit 206 unverändert. 44 Covid-19-Patienten werden derzeit in Spitälern im Bundesland behandelt, sieben von ihnen auf Intensivstationen. 1.043 Menschen waren in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden bisher 10.853 Infektionen verzeichnet.

5.192 Personen wurden im Burgenland gegen das Virus geimpft. Die Zahl der Vormerkungen für die Immunisierung auf www.burgenland.at/coronavirus kletterte auf 39.162. 1.472 Menschen nahmen bisher die Möglichkeit eines kostenlosen Antigen-Schnelltests in den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wahr, fünf von ihnen wurden positiv getestet.