12.804 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Niederösterreich sind am Sonntag sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind im Bundesland bisher insgesamt 751 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Seit Samstag wurden 314 neue Coronavirus-Fälle registriert. 12.804 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne. Das waren 441 weniger als am Vortag.