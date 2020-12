Corona - 317 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

11.329 Menschen aktuell mit Coronavirus infiziert

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 11.329 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 317 Neuinfektionen hinzu, die über einen PCR-Test ermittelt wurden. Außerdem wurden 107 Menschen mittels Antigen-Tests positiv getestet. Zudem verstarben sieben weitere Menschen mit oder an Covid-19. Insgesamt gab es bisher 542 Todesfälle, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

In den Krankenhäusern mussten 273 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 33 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 143 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 77. In Südtirol wurden bisher 314.595 Abstriche untersucht.