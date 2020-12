Corona - 322 Neuinfektionen und 27 neue Todesfälle in der Steiermark

Bisher 700 Personen gestorben

In der Steiermark waren am Donnerstag in der Früh 322 Neuinfektionen bekannt. Gemeldet wurden außerdem 27 weitere Todesfälle, wie die Landeskommunikation mitteilte. Insgesamt waren 10.166 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert, 24.783 sind bereits wieder genesen. Mittlerweile sind damit nunmehr 700 Personen in der Steiermark an oder mit Covid-19 gestorben.

Von den steirischen Verstorbenen waren 367 Männer und 333 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980. Die meisten Todesfälle gab es bisher in den Bezirken Graz-Umgebung (105) und Hartberg-Fürstenfeld (89), in der Landeshauptstadt Graz wurden bisher 76 Todesfälle registriert. Die bisher wenigsten Verstorbenen wurden mit sechs im Bezirk Murau gemeldet.