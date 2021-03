Corona - 327 Neuinfektionen in Wien

Vergleichsweise hoher Wert nach einem Wochenende

In Wien sind innerhalb von 24 Stunden insgesamt 327 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilte der Krisenstab am Montag mit. Es handelt sich dabei um einen vergleichsweise hohen Wert. Zuletzt waren nach den Wochenenden - an denen meist generell weniger Tests ausgewertet werden - zum Teil deutlich niedrigere Zahlen berichtet worden.

Insgesamt sind in Wien seit Beginn der Pandemie 92.818 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.694. Insgesamt 86.446 Personen sind wieder genesen.

Hoch bleibt jedenfalls auch die Zahl der Coronachecks. Am Sonntag wurden in Wien 33.138 Tests registriert. Insgesamt wurden in Wien bereits 3,197.153 entsprechende Untersuchungen durchgeführt.