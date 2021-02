Corona - 329 weitere Todesopfer und 7.925 Neuinfektionen in Italien

Weitreichende Lockerungen der Maßnahmen in Kraft getreten - Virologen besorgt

In Italien haben die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 7.925 Neuinfektionen registriert. Das seien deutlich weniger als am Sonntag mit 11.252 Ansteckungsfällen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. 329 Menschen seien binnen 24 Stunden mit oder an dem Coronavirus gestorben. Am Tag zuvor waren 237 weitere Todesfälle gemeldet worden.

Insgesamt starben in Italien 88.845 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Das ist der zweithöchste Wert in Europa nach Großbritannien und weltweit der sechsthöchste. Mehr als 2,54 Millionen Menschen wurden bisher positiv auf das Virus getestet.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg binnen 24 Stunden von 20.098 auf 20.260. Auf den Intensivstationen wurden 2.252 Personen behandelt, 37 mehr als am Sonntag. 142.419 Abstriche wurden genommen, 5,6 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 1,99 Millionen Personen geimpft.

Italien lockerte ab heute (Montag) die Anti-Covid-Maßnahmen. Elf der 20 italienischen Regionen wurden von orange auf gelb herabgestuft, so werden tagsüber wieder Restaurants öffnen dürfen. Auch Museen sind wieder zugänglich, die Menschen erhalten mehr Reisefreiheit. Das gilt auch für die Lombardei, die von der Epidemie am stärksten betroffene Region. Fitnesszentren, Schwimmhallen, Theater und Kinos bleiben weiterhin geschlossen.

Bereits nach der Ankündigung der Lockerungen am Wochenende waren die Menschen in vielen italienischen Städten zu Tausenden auf die Straßen und in die Parks geströmt. Virologen warnten vor fahrlässigem Verhalten. Die Gefahr sei, dass es noch vor Frühjahr zu einer dritten Infektionswelle komme.

"Die effizienteste Maßnahme wäre ein harter, langer und gnadenloser Lockdown, den man aber nicht umsetzen kann, weil die Gefahr einer sozialen Revolte besteht", kommentierte der Virologe Fabrizio Pregliasco laut Medienangaben. Er zeigte sich wegen den Menschenansammlungen in den Stadtkernen besorgt. "Das darf nicht unterschätzt werden, denn dieses Verhalten könnte Ausdruck von Aversion und Rebellion gegenüber den Covid-Vorlagen sein", so der Virologe.

Inzwischen eskaliert die Debatte über die Initiative des Gastronomenverbands "Mio Italia", das seine Anhänger zur Steuerrevolte aufgerufen hat. "Wir werden keine Steuern mehr zahlen, solange die Regierung den Lokalen nicht erlaubt, auch abends italienweit offen zu halten", betonte Paolo Bianchini, Präsident von "Mio Italia", der zum Verband Federturismo Confindustria gehört. Damit zog sich Bianchini viel Kritik zu.