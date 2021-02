Corona - 33 Neuinfektionen in Vorarlberg

Vorerst keine weiteren Todesopfer - 559 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert - 29 Corona-Patienten werden im Spital behandelt

In Vorarlberg wurden am Sonntag lediglich 33 Corona-Neuinfektionen registriert - so wenige wie seit Monaten nicht mehr. Das ging am Montag aus dem Dashboard des Landes hervor. Ebenfalls rückläufig war die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten. Insgesamt wurden 29 Corona-Erkrankte in den Krankenhäusern des Landes behandelt, davon drei auf der Intensivstation.

Am Sonntag standen den 33 Neuinfektionen 52 Genesungen gegenüber, damit sank die Zahl der aktiv SARS-CoV-2-Infizierten um 19 Fälle auf 559 ab. Corona-Todesopfer gab es am Sonntag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 263 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Über 50 aktiv Infizierte wurden mit Stand Freitagfrüh nur noch in den Städten Dornbirn (119) und Feldkirch (55) verzeichnet. 32 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.