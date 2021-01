Zwei weitere Todesfälle

In Niederösterreich sind am Sonntag 332 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg im Vergleich zum Samstag um zwei auf 869, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). 9.348 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne. Das waren 290 weniger als am Vortag.