In Kärnten sind seit Montagfrüh 333 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie der Landespressedienst am Dienstag mitteilte, wurden 259 Neuinfektionen mittels PCR-Test bestätigt, dazu kommen 74 positive Antigentests. In den vergangenen 24 Stunden starben 17 Personen an oder mit dem Coronavirus. Leicht gesunken, um zwölf Patienten, ist die Zahl der Erkrankten, die in Spitälern behandelt werden müssen: 355 Personen waren auf der Normal-, 26 auf der Intensivstation.