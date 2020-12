Weitere 16 Menschen gestorben

Die Zahl der Coronainfektionen in Kärnten ist von Montag auf Dienstag um 334 angestiegen. 311 Neuinfektionen wurden bei PCR-Tests festgestellt, dazu kamen 23 bestätigte Fälle aus Antigentests. Weitere 16 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Toten ist damit auf 396 gestiegen. 346 Menschen befanden sich in Spitalsbehandlung, um zwei weniger als am Tag davor, 23 davon lagen auf Intensivstationen.