Corona - 335.000 neue Masken wegen Mängel in Tirol angefordert

Genaue Anzahl der mangelhaften KN95-Masken nicht bekannt

Nachdem in der zweiten Augusthälfte auch in Tirol eine Masken-Charge einer Bundeslieferung mangelhafte KN95-Masken (die dem Schutzstatus einer FFP2-Maske entsprechen) enthalten hatte, wurden vonseiten der betroffenen Einrichtungen 335.000 neue Masken angefordert. Die genaue Anzahl der fehlerhaften Masken war laut Land nicht bekannt, dürfte sich aber in dieser Größenordnung bewegen, hieß es gegenüber der APA am Donnerstag.

Die Einrichtungen, darunter auch Wohn- und Pflegeheime, wurden seit Donnerstag mit Ersatzmasken aus dem Tiroler Zentrallager ausgestattet. Das Lager werde - "sobald das vom Bund zugesagte Ersatzmaterial in Tirol eintrifft" - dann wieder aufgefüllt. Bevor die Masken in die Einrichtungen ausgeliefert werden, werden sie überprüft. "Sollten bei einer Lieferung generell Mängel festgestellt werden, sind die Bedarfsträger angehalten, diese Masken vorerst nicht zu verwenden und dies umgehend für eine Überprüfung zu melden", so das Land Tirol.

Ob es wegen der mangelhaften Masken "zu vermehrten Infektionen gekommen ist, kann nicht gesichert bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen werden", hieß es. Die nunmehrige Erkenntnis ging laut Land auf den Betreiber eines Wohn- und Pflegeheimes zurück, der eigenständig eine Prüfung veranlasste. Das Erstergebnis sei dann umgehend an den Bund gemeldet worden, der Einrichtungen wie Wohn- und Pflegeheime in Tirol mit Schutzmasken (wie FFP2-Masken) ausrüstete. Das Land sei ausschließlich für die Logistik bzw. Verteilung in Tirol verantwortlich.