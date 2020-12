In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden 291 Corona-Neuinfektionen mittels PCR-Test bestätigt worden, dazu kamen 47 positive Antigentests. Die Gesamtzahl der Coronatoten stieg um sechs auf 338, teilte der Landespressedienst mit. Um fünf mehr Patienten als am Vortag wurden mit Stand Mittwochfrüh in Kärntner Krankenhäusern behandelt. 359 Erkrankte waren auf der Normal-, 27 auf der Intensivstation.