307 Neuinfektionen

In der Steiermark sind bis Montagmitternacht 307 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, hieß es am Dienstag in der Aussendung der Kommunikation Land Steiermark. Es wurden 34 neue Todesfälle gemeldet, wodurch man nun in der Steiermark insgesamt 819 Männer und Frauen zählt, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Aktuell sind in der Steiermark 8.771 aktiv mit dem Coronavirus infiziert und 28.077 genesen.