Corona - 34 Neuinfektionen im Burgenland

Neuerlich kein weiterer Todesfall - 92.079 Vormerkungen für Schutzimpfung

Im Burgenland sind am Sonntag 34 Neuinfektionen im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Mittlerweile seit Freitag gab es keine weiteren Todesfälle, womit die Gesamtzahl unverändert 225 beträgt. 6.148 Personen wurden bisher geimpft, 1.634 haben bereits die zweite Dosis erhalten. Für die Schutzimpfung vorgemerkt sind bisher 92.079 Menschen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Bundesland betrug am Sonntag 11.408. Aktuell infiziert waren 394 Menschen, um zwei weniger als am Vortag. In burgenländischen Krankenhäusern wurden 36 Patienten behandelt, unverändert sechs von ihnen intensivmedizinisch. 925 Personen befanden sich in häuslicher Quarantäne, am Samstag waren es 926.