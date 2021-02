Corona - 34 Neuinfektionen im Burgenland

41 Erkrankte im Spital, sechs auf der Intensivstation

Im Burgenland sind am Sonntag 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen gewesen. Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt damit 11.717. Aktuell sind 455 Personen infiziert. 6.215 bekamen die Schutzimpfung verabreicht, 5.024 bereits die zweite Dosis. Die landesweite Impfung von medizinischem Personal am Samstag sei in den Zahlen von Sonntagfrüh noch nicht berücksichtigt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus auf Anfrage mit.

99.016 Personen haben sich für eine Impfung vorgemerkt. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 41 Erkrankte behandelt, sechs davon intensivmedizinisch. 877 Personen befinden sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne.