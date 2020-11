Corona - 341 Neuinfektionen in Südtirol, acht Todesfälle

11.600 Personen aktuell infiziert

In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 341 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 21.961, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mit. 9.863 Personen galten bereits wieder als genesen, um 389 mehr als am Vortag. Damit waren in der autonomen Provinz aktuell 11.600 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Indes starben acht weitere Personen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich damit auf 498. Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 298 Covid-19-Patienten versorgt. 41 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. 144 Personen waren in Privatkliniken untergebracht, 94 in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns. In Südtirol wurden bisher 300.122 Tests durchgeführt.