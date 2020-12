Corona - 352 Tote und 15.104 Neuinfektionen in 24 Stunden in Italien

Auch Italien untersagt Flüge nach und aus Großbritannien

Die Zahl der neu gemeldeten Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist wieder gesunken. Am Sonntag wurde von 352 Personen berichtet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 553 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 68.799. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden betrug am Sonntag 15.104 nach 16.308 am Samstag, bei 137.420 durchgeführten Tests. Elf Prozent davon fielen positiv aus. 594.859 Personen befanden sich in Heimisolation. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 25.364 auf 25.158, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.784 auf 2.743.

Italien beschloss indes ein Verbot für Flüge nach und aus Großbritannien, das bis zum 6. Jänner gilt. "Als Regierung haben wir die Pflicht, die Italiener zu schützen", schrieb der italienische Außenminister Luigi Di Maio auf Facebook. Der britische Premierminister Boris Johnson und Wissenschafter hatten am Samstag erklärt, eine neue Variante des Virus sei bis zu 70 Prozent ansteckender als die ursprüngliche Version.