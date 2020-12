Corona - 358 neue Fälle in Wien gemeldet

Acht weitere Personen verstorben

Seit Beginn der Coronaviruspandemie wurden in Wien 66.918 positive Testungen bestätigt. Das ist ein - vergleichsweise moderater Anstieg - von 358 binnen 24 Stunden. Allerdings ist dieser Wert nach den Wochenenden meist relativ gering. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 752. Es sind dies acht mehr als am Tag davor.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um fünf Männer im Alter von 50, 66, 78, 79 und 88 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 75, 76 und 87 Jahren. 59.113 Personen sind wieder genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen in der Bundeshauptstadt beträgt somit 7.053.