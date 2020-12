Corona - 358 Neuinfektionen und 34 neue Todesfälle in der Steiermark

Insgesamt bisher 886 Personen mit oder an Covid-19 in der Grünen Mark gestorben

In der Steiermark sind bis Mittwoch um Mitternacht 358 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. 34 weitere Todesfälle an oder mit dem Coronavirus waren zu beklagen. Somit wurden in der Steiermark insgesamt 886 Männer und Frauen gezählt, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Aktiv waren mit dem Virus mehr als 8.000 Personen infiziert, rund 29.000 sind genesen.

Von den 34 neuen Todesfällen sind 13 aus dem Bezirk Graz-Umgebung zu beklagen, sechs Menschen verstarben im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Bei den weiteren Verstorbenen handelte es sich um Männer und Frauen aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der Stadt Graz, dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie den Bezirken Murtal, Leoben, Liezen, Voitsberg und Weiz.

Von den steirischen Verstorbenen waren 452 Männer und 434 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.