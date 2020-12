Corona - 359 Neuinfektionen und 21 Todesfälle in Kärnten

21 Frauen und Männer sind innerhalb von 24 Stunden in Kärnten mit bzw. an Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg auf 274, berichtete der Landespressedienst. Von Donnerstag auf Freitag sind in Kärnten 359 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. 316 wurden mittels PCR-Test bestätigt, weitere 43 mit einem Antigentest. Letztere werden in Kärnten nicht mehr durch einen PCR-Test überprüft.

394 Covid-Patienten wurden in einem der Kärntner Spitäler behandelt. 33 Menschen lagen auf einer Intensivstation. Das bedeutet einen leichten Rückgang um fünf Patienten auf den Normalstationen.