Corona - 364 weitere Todesopfer und 11.831 Neuinfizierte in Italien

74.985 Tote seit Anfang der Epidemie

Die tägliche Zahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Italien ist wieder gesunken. Die Behörden meldeten am Samstag 364 weitere Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Am Vortag waren es 462 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 74.985.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sank am Samstag von 22.211 auf 11.831. Dabei wurden 67.174 Tests durchgeführt.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank in 24 Stunden von 23.151 auf 22.948 Personen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen stieg von 2.553 auf 2.569. Insgesamt befinden sich 551.545 Personen in Italien in Heimquarantäne. Circa 47.000 Italiener wurden seit Sonntag geimpft.