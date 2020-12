Corona - 366 Neuinfektionen in Niederösterreich

140 Fälle sollen am Mittwoch nachgemeldet werden - 21.196 Kontaktpersonen in Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Dienstag 366 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermerkt. Etwa 140 weitere Fälle, die erst in der Nacht kommuniziert und somit nicht mehr in der Aufstellung berücksichtigt worden seien, sollen am (morgigen) Mittwoch nachgemeldet werden, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

21.196 Kontaktpersonen befanden sich im Bundesland in häuslicher Quarantäne. Am Montag waren es 21.368 gewesen.