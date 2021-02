Corona - 366 Neuinfektionen in Wien

Fallanstieg wird mit höherer Testkapazität begründet - Bunte Kindermasken werden kostenlos an Volksschulen verteilt

In Wien sind binnen 24 Stunden 366 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist erneut eine vergleichsweise hohe Anzahl - wobei Wien dies zuletzt mit den deutlich gestiegenen Testkapazitäten begründet hat. Seit Beginn der Pandemie sind in der Bundeshauptstadt insgesamt 86.007 Fälle diagnostiziert worden.

In den heute gemeldeten Testungen sind laut Krisenstab 22 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt inzwischen 1.600. 81.732 Personen sind wieder genesen.

Laut Stadt wurden die Testressourcen binnen weniger Wochen vervierfacht. Dadurch könnten auch mehr Fälle entdeckt und Infekt-Ketten unterbrochen werden, wurde betont. Zuletzt waren etwa in Alt-Erlaa und im Ferry-Dusika-Stadion neue Teststraßen eröffnet worden. Am heutigen Samstag wird in Oberlaa einer weitere ihrer Bestimmung übergeben.

Für Kinder wurde unterdessen eine große Maskenverteilaktion gestartet. Unter dem Motto "Gemeinsam für sichere Schulen" haben die Stadt, die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit dem Maskenhersteller Hygiene Austria eine gemeinsame Aktion für Volksschulen ins Leben gerufen. 78.414 Kids werden mit kostenlosen Kindermasken versorgt.

Konkret erhält jede Klasse ein Paket mit bunten Exemplaren. Der Mund-Nasen-Schutz wird vom Hersteller Hygiene Austria, einem Joint Venture der Palmers Textil AG und der Lenzing AG, kostenlos zur Verfügung gestellt, wurde betont. Die Verteilung übernehmen Stadt und Wirtschaftskammer.