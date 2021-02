Corona - 369 Tote und 12.074 Neuinfizierte in 24 Stunden in Italien

Neuer Premier Draghi verspricht verschärften Kampf gegen Pandemie

In Italien ist die Zahl der Menschen, die innerhalb eines Tag mit oder am Coronavirus gestorben sind, wieder gestiegen. Am Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden 369 Todesopfer gezählt, am Vortag waren es 336. Die Zahl der Neuinfektionen stieg von 10.386 auf 12.074, teilte das Gesundheitsministerium mit. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 94.540 Menschen ums Leben.

Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank unterdessen von 18.463 auf 18.274. Auf den Intensivstationen wurden 2.043 Personen behandelt, 31 weniger als am Vortag. 294.411 Abstriche wurden genommen, 4,1 Prozent davon fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember haben 3,14 Millionen Italiener zumindest die erste Impfdosis erhalten.

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat am Mittwoch bei der Vorstellung seines Regierungsprogramms im Senat betont, dass sein Kabinett die Pandemie "mit allen Mitteln bekämpfen" werde. Um die Impfkampagne im Land zu beschleunigen, kündigte Draghi den Einsatz von Freiwilligen, des Militärs und des Zivilschutzes an. Die Kampagne hatte Ende Dezember einen starken Start hingelegt, verzögerte sich dann jedoch wegen Engpässen bei der Lieferung der Impfdosen. Mehr als 94.000 Italiener sind bereits nach einer Corona-Infektion gestorben.