Corona - 376 Infizierte weniger in Tirol

Vier weitere Todesfälle - Mehr Corona-Patienten in Spitälern

Tirol hat in den vergangenen 24 Stunden 376 Corona-Erkrankte weniger verzeichnet. Mit Stand Montagmittag waren 5.002 Personen mit dem Virus infiziert. 268 positive Testergebnisse lagen seit Sonntag vor, gleichzeitig waren aber auch 640 Infizierte wieder genesen, teilte das Land mit. Indes gab es vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Dabei handelte es sich um vier Frauen im Alter zwischen 81 und 93 Jahren, die alle an Vorerkrankungen litten. In den Tiroler Spitälern waren unterdessen 408 Patienten mit einer Corona-Infektion untergebracht - um 20 mehr als am Sonntag. Intensivmedizinische Behandlung benötigten 75 Corona-Patienten - um drei mehr als am Tag zuvor. Die meisten davon, nämlich 40, waren in der Innsbrucker Klinik untergebracht.

Die meisten Covid-Fälle wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.159 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 886 und dem Bezirk Schwaz mit 799. Weiter signifikant im Sinken begriffen ist die Zahl der Infizierten in der Landeshauptstadt Innsbruck: Dort wurden noch 606 aktiv Erkrankte ausgewiesen. Im Bundesland wurden bis dato 403.494 Testungen durchgeführt.