Corona - 39 Infizierte in Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld

30 Bewohner und neun Mitarbeiter betroffen

In Niederösterreich ist am Donnerstag einmal mehr ein Corona-Cluster in einem Pflege- und Betreuungszentrum bekannt geworden. In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) wurden 39 Infektionen verzeichnet. Betroffen sind 30 Bewohner und neun Mitarbeiter, bestätigte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur einer Online-Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Für alle Bewohner sei als Vorsichtsmaßnahme ein Aufenthalt in den Zimmern definiert worden.