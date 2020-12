Corona - 4.002 Personen in Österreich bisher an Virusfolgen gestorben

2.377 Neuinfektionen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0118 vom 08.12.2020 muss es im im dritten Satz der Meldung richtig heißen: ".... liegt mit 2.377 etwa über den Zahlen vom Vortag (2.263)" (nicht: ist mit 2.377 weiter zurückgegangen). ---------------------------------------------------------------------

In Österreich sind bisher 4.002 Personen mit oder an dem Coronavirus verstorben. Das geht aus den täglichen Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden neu Infizierten liegt mit 2.377 etwas über den Zahlen vom Vortag (2.263), hieß es am Dienstag (Stand: 9.30 Uhr). 3.917 Corona-Patienten befanden sich in krankenhäuslicher Behandlung, davon 609 auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 308.070 positive Testergebnisse. 262.314 sind wieder genesen. Damit sind mit Stand Dienstag 41.754 Personen diesen Angaben noch aktive Fälle. Die Neuinfektionen nach Bundesländern: Burgenland 56, Kärnten 259, Niederösterreich 304, Oberösterreich 456 Salzburg, 241 Steiermark 361, Tirol 263, Vorarlberg 75, Wien 362.