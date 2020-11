Corona - 40 Prozent der italienischen Toten starben in der Lombardei

Durchschnittsalter der Opfer lag bei 80 Jahren

Italien hat am Montag die Schwelle von 50.000 Corona-Toten überschritten. 40 Prozent der Todesopfer wurden in der Lombardei gemeldet, der am härtesten von der Epidemie getroffenen Region Italiens, geht aus Angaben der italienischen Gesundheitsbehörden hervor.

Die zweitstärkste von der Epidemie getroffene Region ist die norditalienische Emilia Romagna, in der elf Prozent der Todesopfer gemeldet wurden, gefolgt vom Piemont mit neun Prozent der Toten. Laut Angaben des Obersten Gesundheitsinstituts ISS liegt das Durchschnittsalter der Corona-Toten bei 80 Jahren. 531 Personen (1,2 Prozent aller Todesopfer) waren unter 50 Jahre alt.

Während der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr kamen 34.767 Personen ums Leben. Während der zweiten Phase der Epidemiewelle seit dem 1. Oktober starben bisher 14.559 Personen. Die meisten Menschen (969) starben in Italien am 27. März, als sich das Land in einem strikten Lockdown befand.

Das ISS-Institut nahm die klinische Situation von 5.421 verstorbenen Patienten unter die Lupe. Lediglich 177 von ihnen hatten vor der Covid-19-Infektion keine Krankheiten. 694 litten an einer Krankheit, 1.011 an zwei und 3.539 an drei oder mehr Krankheiten, am häufigsten an Herzproblemen, hohem Blutdruck, Zuckerkrankheit und Nierenleiden, geht aus der Studie hervor.

Die Gesundheitsbehörden registrierten am Montag 630 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus, wodurch die Gesamtzahl der Toten in Italien auf 50.453 stieg. Binnen 24 Stunden wurden knapp 23.000 Neuinfektionen registriert.