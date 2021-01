Sieben Personen auf Intensivstation

Im Burgenland sind 41 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt 574, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.214, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Montag mit.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 40 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt. Davon befinden sich sieben in intensivmedizinischer Behandlung.