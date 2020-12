Corona - 415 Tote und 10.872 Neuinfektionen in 24 Stunden in Italien

Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 69.214 gestiegen

Die Zahl der neu gemeldeten Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist wieder gesunken. Am Montag wurde von 415 Personen berichtet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 352 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 69.214. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden betrug am Montag 10.872 nach 15.105 am Sonntag, bei 87.889 durchgeführten Tests. 12,4 Prozent davon fielen positiv aus. 585.706 Personen befanden sich in Heimisolation. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 25.158 auf 25.145, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.743 auf 2.731.