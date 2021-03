Corona - 421 Neuinfektionen in Niederösterreich

Fünf weitere Todesfälle - 13.013 Kontaktpersonen in Quarantäne -

In Niederösterreich sind am Montag 421 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Bundesland stieg um fünf auf 1.350, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. 13.013 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne. Das waren um 52 mehr als am Sonntag.

Leicht angewachsen ist übers Wochenende im Bundesland der Cluster im Kindergarten in Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn). Dort wurden nach 24 vom Freitag nunmehr 27 Erkrankte gezählt.