Corona - 421 weitere Todesopfer und 13.574 Neuinfektionen in Italien

Insgesamt starben 88.279 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus

In Italien haben die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 12.715 Neuinfektionen registriert. Das seien etwas weniger als am Freitag mit 13.574 Ansteckungsfällen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. 421 Menschen seien binnen 24 Stunden mit oder an dem Coronavirus gestorben. Am Tag zuvor waren 477 weitere Todesfälle gemeldet worden.

Insgesamt starben in Italien 88.279 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Das ist der zweithöchste Wert in Europa nach Großbritannien und weltweit der sechsthöchste. Mehr als 2,54 Millionen Menschen wurden bisher positiv auf das Virus getestet.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank binnen 24 Stunden von 20.397 auf 20.098. Auf den Intensivstationen wurden 2.218 Personen behandelt. 209.010 Abstriche wurden genommen, 4,3 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien über 1,8 Millionen Personen geimpft.