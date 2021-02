Corona - 422 Tote und 10.630 Neuinfizierte in 24 Stunden in Italien

Designierter Premier Draghi für zügige Umsetzung des Impfplans

In Italien ist die Zahl der Menschen, die an einem Tag mit oder am Coronavirus gestorben sind, wieder gestiegen. Am Dienstag wurden innerhalb von 24 Stunden 422 Todesopfer gezählt, nachdem es am Vortag 307 gewesen waren. Die Zahl der Neuinfektionen stieg von 7.970 auf 10.630, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 92.002 Menschen ums Leben.

Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank unterdessen auf 19.512, das sind 15 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen wurden 2.143 Personen behandelt, genau wie am Vortag. 274.263 Abstriche wurden genommen, 3,9 Prozent davon fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 2,65 Millionen Personen immunisiert.

Das südeuropäische Land drückt auf das Gaspedal, um mit den Massenimpfungen gegen das Coronavirus zu starten. Ab April werde Italien in der Lage sein, mehr als zehn Millionen Bürger pro Monat zu impfen, teilte Nicola Magrini, Direktor der italienischen Pharmabehörde AIFA, mit. "Wir hoffen auch bald mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson rechnen zu können, der derzeit noch von der EU-Behörde EMA geprüft wird", sagte Magrini.

Die zügige Umsetzung des Impfplans ist ein Hauptanliegen des designierten Premierministers Mario Draghi, der in Rom mit Konsultationen zur Regierungsbildung beschäftigt ist. Man müsse die Logistik für eine raschere Lieferung der Impfdosen stärken, meinte Draghi.