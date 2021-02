Drei weitere Todesfälle - 6.798 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Niederösterreich sind am Donnerstag 423 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Bundesland kletterte nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um drei auf 1.242. In häuslicher Quarantäne befanden sich 6.798 Kontaktpersonen. Das waren um 327 mehr als am Mittwoch.