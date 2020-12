Corona - 424 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle in Kärnten

Rückgang an Patienten in Krankenhäusern auf unter 400

In Kärnten sind am Donnerstag 424 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet worden. 356 Neuinfektionen wurden mittels PCR-Test bestätigt, weitere 68 mittels Antigentest. Zwölf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind seit Mittwoch gestorben. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus im Bundesland auf 253.

In den Spitälern gab es einen Rückgang an Patienten. 399 infizierte Frauen und Männer brauchten eine Krankenhausbehandlung, 33 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Seit etwa zehn Tagen waren damit erstmals wieder weniger als 400 Patienten in Kärnten im Krankenhaus.