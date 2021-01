48 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Im Burgenland sind 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie ein weiterer Todesfall zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.468, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag in einer Aussendung mit. Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, sechs davon intensivmedizinisch.