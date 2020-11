Corona - 437 Neuinfektionen in Südtirol, sieben weitere Todesfälle

11.337 Personen aktuell infiziert

In den vergangenen 24 Stunden sind in Südtirol 437 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der insgesamt in Südtirol bisher positiv Getesteten stieg damit auf 23.594, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Sonntag in einer Aussendung mitteilte. 11.727 Personen galten als bereits wieder genesen, um 651 mehr als am Vortag. Aktuell waren in der autonomen Provinz damit 11.337 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Sieben weitere Personen verstarben mit dem oder am Coronavirus. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 auf insgesamt 530. 273 Covid-Patienten wurden auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser versorgt. Unverändert benötigten weitere 36 Corona-Kranke intensivmedizinische Behandlung. In den Privatkliniken waren 150 Patienten untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 86. In Südtirol wurden bisher 310.397 Tests durchgeführt.