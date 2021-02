Corona - 44 Anzeigen nach schärferen Kontrollen im Bezirk Schwaz

Unter anderem Friseure, Handel und Unterkünfte kontrolliert

Aufgrund der vermehrt aufgetretenen Fälle der Südafrika-Mutation hat es in den vergangenen Tagen und Wochen verschärfte Kontrollen im Tiroler Bezirk Schwaz gegeben. Wie das Land am Dienstag mitteilte, wurden am Wochenende von 12. bis 14. Februar bei Handels- und Friseurbetrieben 123 Kontrollen durchgeführt, dabei wurden 36 Anzeigen erstattet. Zudem gab es bei einer Kontrolle von Unterkünften weitere acht Anzeigen.

Sowohl Unterkunftgeber als auch -nehmer wurden kontrolliert. Neben den Anzeigen hinsichtlich eines unrechtmäßigen Aufenthaltes wurden zwei Organmandate nach dem Meldegesetz verfügt. Auch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen bei Skihütten, Restaurants sowie in Skigebieten und bei Seilbahnanlagen wurden kontrolliert. Zahlreiche Abmahnungen hinsichtlich der Einhaltung der Abstandsregel sowie der Maskenpflicht wurden ausgesprochen. Die Kontrollen wurden von der Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Schwaz gemeinsam mit der Polizei durchgeführt. "Der Kontrolldruck seitens der Behörde und Exekutive wird weiterhin aufrechterhalten", betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

"Es kann festgehalten werden, dass im Bezirk Schwaz die Unternehmen insgesamt sehr bemüht um die Einhaltung der geforderten Maßnahmen sind, vor allem auch die kleinen Handelsbetriebe und besonders die Friseurbetriebe, wo es fast gar keine Beanstandungen gab", meinte Bezirkshauptmann Michael Brandl. In größeren Handelsketten, wo mehr Menschen zusammenkommen würden und die gefühlte Anonymität großer sei, gebe es noch Verbesserungsbedarf, so Brandl.

Grundsätzlich würden die durchgeführten Maßnahmen und Kontrollen seitens der Bevölkerung im Bezirk Schwaz größtenteils befürwortet werden, auch bei den Klein- und Mittelbetrieben herrsche Verständnis, meinte der Bezirkshauptmann. "Es wurde großteils sogar erfreut darauf reagiert, dass die zusätzlich in Maßnahmen investierten Aufwendungen auch seitens der Behörden kontrolliert werden", fügte er hinzu.