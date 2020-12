Corona - 441 Neuinfektionen und 20 Todesfälle in Wien

Derzeit 5.905 aktiv Infizierte

In Wien sind von Donnerstag auf Freitag 441 Corona-Infektionen dazugekommen, wodurch die Gesamtzahl der bisher eingemeldeten Fälle auf 68.533 gestiegen ist. In den vergangenen 24 Stunden sind zudem 20 weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit.

Dabei handelt es sich um elf Frauen im Alter von 64 bis 98 Jahren und neun Männer zwischen 62 und 97 Jahren. Bisher sind in der Bundeshauptstadt 929 Todesfälle in Verbindung mit Corona zu beklagen.

Derzeit gibt es in Wien 5.905 aktiv Infizierte. 61.699 Personen sind inzwischen wieder genesen. Am Donnerstag wurden in der Hauptstadt 11.357 Coronatests vorgenommen, wodurch die Gesamtzahl auf 974.422 gestiegen ist.